Хотя Анатолий Папанов и Андрей Миронов сумели создать на экране незабываемый и неповторимый творческий дуэт, в реальной жизни их отношения были далеки от крепкой дружбы. Об этом рассказала Елена Папанова, дочь знаменитого актера, передает “Пятый канал”.

По ее словам, одной из причин этого была разница в возрасте — Миронов был младше Папанова на целых 19 лет. Кроме того, характеры у них были очень разные. Миронов был человеком компании, обожал вечеринки и общение с коллегами, такими как Ширвиндт, Державин, Захаров, Горин и Арканов. В отличие от него, Папанов не был сторонником светской жизни. Он предпочитал спокойствие и время, проведенное в кругу семьи.

«Мой отец был Скорпионом по знаку зодиака, и это действительно многое объясняет: он был человеком замкнутым, склонным к самокопанию. Веселые вечеринки и компании — это точно было не про него», — поделилась Елена.

Однако, несмотря на эти различия, Папанова и Миронова можно назвать хорошими приятелями. Они работали вместе над рядом знаменитых фильмов, включая такие шедевры, как «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука» и «12 стульев». Также их совместная игра на сцене Театра сатиры оставила свой след в истории советского искусства.

Судьба обоих актеров оказалась трагически связанной — они ушли из жизни в августе 1987 года, с разницей всего в несколько дней.