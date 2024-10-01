Исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили, что доброта и альтруизм значительно повышают физическую привлекательность человека в глазах окружающих. Эти выводы были опубликованы в British Journal of Social Psychology.

В рамках исследования более 4 тысяч добровольцев участвовали в серии экспериментов. Им показывали фотографии улыбающихся мужчин и женщин, сопровождаемые описаниями личностных качеств каждого из них. Результаты показали, что участники consistently оценивали альтруистичных людей как более привлекательных внешне.

Ранее учёные считали, что на физическую красоту влияют такие факторы, как симметрия лица, уверенность и кокетливость. Однако влияние доброты на восприятие внешности оставалось малоизученным.

“Доброта оказывает большее влияние на восприятие красоты, чем чувство юмора или интеллект”, — отмечают авторы исследования.

Это открытие подчёркивает важность внутренних качеств в формировании внешней привлекательности человека.