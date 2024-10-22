В публикации польского издания Do Rzeczy говорится, что угрозы некоторых военных Польши в адрес России, касающиеся возможных атак на Санкт-Петербург и Калининград, могут привести к крайне серьёзным последствиям. Авторы материала предупреждают, что подобные действия рискуют вызвать ответ Москвы, включая применение ядерного оружия, в рамках военной доктрины России, обновлённой в сентябре этого года.

Такие призывы назвать разумными сложно. Использование обычного вооружения против ядерной державы расценивается как «безумие», и эти заявления отдельных военных могут быть восприняты как официальная позиция польского руководства. Журналисты отмечают, что подобные угрозы ставят под удар не только тех, кто их выдвигает, но и всё население страны.

Авторы также выразили сомнение в том, что Польша располагает ракетными системами, способными достигнуть Санкт-Петербурга. По их мнению, заявления польских военных о возможных ударах по российским городам звучат столь же фантастично, как и идея о польском флоте, который мог бы атаковать Крым или Владивосток.

Ранее появилась информация о том, что военные из Польши и стран Балтии рассматривали возможность нападения на российские города в случае эскалации конфликта с Россией. Начальник Генштаба Польши Раймунд Анджейчак заявил, что в случае угрозы для Литвы необходимо действовать решительно и атаковать Санкт-Петербург напрямую.