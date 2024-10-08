Украинские Вооруженные силы столкнулись с серьезными трудностями после ряда поражений на фронте, пишет польское издание Do Rzeczy. Одним из самых тяжелых ударов стало падение города Угледар, который на протяжении нескольких месяцев считался важным оборонительным узлом на юго-западе Донецкой области. Его потеря сильно повлияла на моральный дух украинских солдат, передает РИА Новости.

Журналисты издания подчеркивают, что потери ключевых населенных пунктов на других участках фронта свидетельствуют об ухудшении общей обстановки для ВСУ. Эти события могут ослабить позиции Киева на возможных мирных переговорах в будущем.

Авторы статьи также отмечают, что, несмотря на обещания украинских властей о скором прибытии военной помощи и использовании “чудо-оружия”, эти заявления не привели к реальным успехам на поле боя.

В течение последних недель российские военные освободили несколько населённых пунктов, включая Угледар. Минобороны РФ также объявило об установлении контроля над Гродовкой, Золотой Нивой и Зоряным Первым в ДНР, что продолжает укреплять позиции России в регионе.