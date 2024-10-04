Канадские исследователи из Университета Уотерлу раскрыли новые детали трагической судьбы британской арктической экспедиции сэра Джона Франклина, которая состоялась в середине XIX века. Их работа опубликована в научном журнале Journal of Archaeological Science: Reports (JASR).

В 1845 году два корабля Королевского военно-морского флота Великобритании — “Террор” и “Эребус” — отправились в Арктику в поисках Северо-Западного прохода к Тихому океану. Однако в 1846 году оба судна оказались затерты льдами у побережья канадского острова Кинг-Уильям. Экипажи были вынуждены покинуть корабли, и ни один из 129 участников экспедиции, включая самого сэра Джона Франклина, не вернулся домой.

В ходе нового исследования учёным удалось идентифицировать останки капитана Джеймса Фицджеймса, командовавшего “Эребусом”. Это стало возможным благодаря сравнительному анализу ДНК из костей, найденных на острове Кинг-Уильям, с генетическими данными известных потомков и родственников членов экипажа.

Особый интерес вызвал анализ челюстной кости, принадлежавшей Фицджеймсу. На ней обнаружили характерные насечки, которые указывают на то, что тело было расчленено. Археологи предполагают, что в отчаянной попытке выжить матросы могли прибегнуть к каннибализму, и капитан стал первой подтверждённой жертвой этого явления среди участников экспедиции Франклина.

Джеймс Фицджеймс был уважаемым офицером Королевского флота. Родившись в 1795 году, он сделал блестящую военную карьеру, участвовал в нескольких важных кампаниях и был известен своими лидерскими качествами. Его назначение капитаном “Эребуса” стало кульминацией его службы.

Ранее учёные уже предполагали возможность каннибализма среди членов экспедиции Франклина, но новые данные предоставляют более весомые доказательства этой гипотезы.

Стоит отметить, что каннибализм в экстремальных условиях не является уникальным случаем в истории. Ранее исследователи выяснили, что такие практики существовали и среди первобытных людей в эпоху палеолита.