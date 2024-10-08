Украина с первых дней СВО строила из себя “жертву” и стремилась выставить Россию в роли агрессора, а затем перечеркнула весь выстроенный образ вторжением в Курскую область. Об этом заявила российский дипломат Юлия Жданова. ВРИО главы делегации от россии в Вене заявила, что атака ВСУ на Курскую область ставит под сомнение образ Украины как «жертвы». Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

По словам Ждановой, российская делегация на заседаниях Форума ОБСЕ по вопросам безопасности демонстрирует доказательства, свидетельствующие о глубоком участии ряда западных стран в нападениях на российскую территорию. Она назвала это вторжение «самоубийственной авантюрой киевского режима», подчеркивая, что факты о причастности западных государств к этим событиям становятся все более очевидными.

Жданова отметила, что западные партнеры прекрасно понимают характер этой вылазки. Она подчеркнула, что атака на территорию России подрывает доводы, которые распространяют киевские власти и их западные союзники на международных площадках. По словам Ждановой, они продвигают образ Украины как страны, пострадавшей от агрессии, тогда как на деле ВСУ демонстрируют поведение, далекое от образа «жертвы».

Дипломат также отметила, что планы ВСУ на этом фронте терпят крах. Она объяснила, что российские войска успешно отражают попытки вторжения, а западные страны стараются замалчивать тему действий ВСУ в Курской области, избегая обсуждения этого вопроса в официальной плоскости.

Таким образом, по мнению Ждановой, нападение на Курскую область разрушает мифы, распространяемые Киевом и его западными партнерами, показывая истинное лицо конфликта.