До НАТО слишком туго доходят предупреждающие сигналы России, заявила дипломат Юлия Жданова, которая временно исполняет обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Она выразила серьезные опасения относительно стратегии Альянса в отношении РФ, которая в конечном итоге может вылится в глобальную катастрофу, передает РИА Новости.

Жданова заявила, что страны НАТО давно начали подготовку к возможному конфликту с Москвой. Разрабатываются новые региональные планы обороны, прокладываются маршруты для переброски войск и вооружений на восточные границы Альянса. Кроме того, регулярно проводятся военные учения, отрабатывающие возможные столкновения с Россией, особенно в Черноморском регионе.

Особое беспокойство вызывает увеличение дальности ракет, поставляемых на Украину. Эти системы используются для атак на российские территории, что лишь усугубляет и без того напряженную обстановку.

“Такая ‘игра’ может выйти из-под контроля и привести к катастрофическим последствиям”, — подчеркнула Жданова.

Она добавила, что Россия неоднократно предупреждала о подобных рисках на международных дипломатических встречах, пытаясь привлечь внимание к опасности дальнейшей эскалации.