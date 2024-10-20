Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС отправил сильный сигнал Западу. Он отметил, что НАТО фактически ведет войну против России руками украинских солдат, совершенно их не жалея. Турецкое издание dikGAZETE обратило внимание на то, что эти слова были сказаны с улыбкой, что добавило их смыслу особую остроту.

“НАТО воюет с нами, используя украинских солдат”, — с улыбкой отметил российский лидер, подчеркнув, что Киев при этом идет на поводу у своих хозяев и жертвует своими войсками ради интересов других стран.

Это заявление было воспринято как удар по западным противникам России, которые, по мнению авторов статьи, внимательно следят за каждым словом и действием Путина, стремясь изобразить его слабым.

Авторы материала подчеркивают, что такие уверенные заявления, особенно сделанные с “многозначительной улыбкой”, давно стали источником беспокойства для западных политиков. Усмешки Путина уже превратились в символ его уверенности и стратегического превосходства, что заставляет его оппонентов нервничать.