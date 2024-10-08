Некоторые продукты могут негативно влиять на текучесть крови и повышать риск образования тромбов. Об этом в интервью “Москва 24” рассказала врач-диетолог Марият Мухина. Она отметила, что употребление алкоголя, сладкого, соленого и продуктов с витамином K может способствовать сгущению крови и созданию опасности для здоровья.

Диетолог обратила внимание на влияние соли, которая содержится в консервированных продуктах и колбасах, а также кофе, который выводит жидкость из организма, усугубляя проблему. Витамин K, который содержится в зелени, например в шпинате и крапиве, также может повысить вероятность тромбообразования.

По словам Мухиной, серьезную опасность представляет и алкоголь, который обезжиривает клетки крови. Это приводит к их слипанию, увеличивая риск тромбообразования. Употребление сладких продуктов, таких как пирожные и конфеты, также отрицательно сказывается на текучести крови, превращая её в более густую субстанцию, напоминающую сироп.

Для предотвращения подобных проблем, Мухина рекомендует включить в рацион продукты, которые разжижают кровь. Среди них оливковое и льняное масла, чеснок, лимон, свекла и лесные ягоды. Малина, например, содержит салицилаты, которые действуют как аспирин, предотвращая образование тромбов.

Также важно поддерживать достаточный уровень потребления воды. Женщинам рекомендуется пить не менее 30 миллилитров на каждый килограмм массы тела, мужчинам 35 миллилитров в день.

Ранее эксперты советовали россиянам заменять сладости на более полезные продукты, такие как овощи и фрукты, которые содержат натуральные сахара, но богаты антиоксидантами и клетчаткой.