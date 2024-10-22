Некоторые привычные продукты, несмотря на их полезные свойства, могут негативно влиять на здоровье, особенно при наличии определенных заболеваний. Врач-диетолог и терапевт Олег Кривченков рассказал «Ленте.ру», что помидоры, несмотря на их популярность в диетическом питании, могут представлять опасность для некоторых людей.

По словам специалиста, помидоры богаты витаминами C и A, а также магнием, кальцием и железом, что делает их полезными для многих. Однако они могут содержать соланин — природный яд, а также щавелевую кислоту, которая особенно опасна для людей, страдающих от мочекаменной болезни. Кроме того, Кривченков отметил, что употребление помидоров иногда может провоцировать развитие аутоиммунных процессов, таких как аутоиммунный тиреоидит.

Ранее уролог-андролог Ильнур Аглиуллин советовал добавлять помидоры в рацион для улучшения мужского здоровья. Он рекомендовал включать в меню томаты, морковь и брокколи, чтобы снизить риск проблем с потенцией, которые могут возникать с возрастом.