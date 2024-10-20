Многие люди испытывают дефицит клетчатки и растительной пищи в своем рационе, что особенно важно для поддержания здоровья. Об этом “Ленте.ру” рассказал диетолог Алексей Кабанов, который занимает пост заместителя директора в исследовательском центре “Здоровое питание”. Специалист поделился рекомендациями по улучшению питания для увеличения продолжительности жизни.

По его словам, основной принцип здорового питания заключается в создании сбалансированного рациона. Современные люди часто не получают достаточного количества растительных белков, клетчатки и овощей. Поэтому Кабанов советует ежедневно включать в меню свежие овощи, фрукты, орехи и растительные масла. Особое внимание стоит уделить новинкам на рынке — растительное мясо и растительное молоко могут стать хорошим дополнением к привычному рациону.

Кроме того, Кабанов подчеркивает важность регулярного употребления овощных салатов с добавлением растительного масла. Вместо привычного красного мяса рекомендуется отдавать предпочтение птице и рыбе. На десерт лучше выбирать свежие фрукты, а не сладкие напитки или соки. Эти простые шаги могут значительно улучшить не только качество жизни, но и её продолжительность.

При этом важно сократить количество продуктов, содержащих насыщенные жиры и добавленный сахар, чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения, предупреждает диетолог. Он называет жирное красное мясо, особенно свинину и баранину, главным врагом долголетия. Такие виды мяса лучше полностью исключить, а постную говядину употреблять не чаще одного раза в неделю.

Особое внимание стоит уделить сахару. Кабанов рекомендует либо полностью отказаться от него, либо свести его потребление к минимуму. В качестве альтернативы можно использовать современные сахарозаменители, которые не только безопасны, но и эффективны. Одним из интересных новшеств стали сладкие белки, которые в тысячу раз слаще сахара, но при этом не углеводы, а белки. Они безопасны для желудка и кишечника и могут стать важной частью здорового питания в будущем.

Соблюдение этих простых рекомендаций может помочь избежать множества хронических заболеваний и продлить годы активной жизни.