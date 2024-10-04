Военнослужащие российского десанта смогли эффективно обнаружить позиции ВСУ в Курской области благодаря захваченной радиостанции. По данным ТАСС, командир роты с позывным «Шарт» рассказал, что эта радиостанция была захвачена на одном из отбитых у противника опорных пунктов.

Шарт пояснил, что изначально было известно лишь о примерном местонахождении украинских сил в лесной зоне, однако точных данных не было. С помощью трофейной радиостанции, которую десантники использовали для прослушивания в течение двух суток, удалось определить точное расположение противника.

Особую роль сыграл один из бойцов подразделения, родом из Мариуполя, который свободно владеет украинским языком. Он смог полностью понять переговоры противника, что позволило скорректировать огонь миномётов.

В результате этого оперативного хода российские силы уничтожили до двух единиц бронетехники, несколько автомобилей и около 20 украинских солдат, включая командира отряда.