Тесный контакт с домашними животными может привести к передаче человеку различных заболеваний, поэтому важно соблюдать осторожность и заботиться о здоровье своих питомцев. Об этом рассказал дерматовенеролог Роман Иванов, подчеркнув, что даже на первый взгляд здоровая кошка или собака могут быть носителями инфекций, которые могут угрожать человеку.

В частности, доктор предупреждает, что слюна животных содержит множество патогенных микроорганизмов. В нормальных условиях, при хорошем иммунитете, они не представляют серьезной опасности, однако при ослабленном здоровье могут стать причиной инфекций. Особенно рискованными являются такие близкие контакты, как поцелуи или сон с питомцами в одной постели.

По словам специалиста, животные могут передать человеку такие заболевания, как стригущий лишай, чесотка, гельминтозы и токсоплазмоз. Кроме того, опасность может представлять и бешенство, которое легко передается через зараженных диких животных непривитому домашнему питомцу. В случае заражения человека бешенством развиваются серьезные симптомы — от высокой температуры и галлюцинаций до паралича.

Чтобы минимизировать риск заражения, Иванов советует регулярно вакцинировать своих любимцев, следить за их общением с уличными животными и избегать кормления их сырой рыбой, мясом или яйцом. Также важно протирать лапы животных после прогулки, чтобы избежать заноса инфекции в дом.

Ответственное отношение к гигиене питомцев и их здоровью поможет не только защитить их самих, но и предотвратить потенциальную угрозу для здоровья их владельцев.