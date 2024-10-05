На форуме в Вильнюсе, организованном “представителями российской оппозиции”, сбежавшими из РФ, депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда сделал заявление о необходимости расширения военных действий. По его словам, Украина должна перенести конфликт не только на территории российских областей, таких как Курская, Брянская и Белгородская, но и на Белоруссию.

Дунда выразил уверенность, что белорусская армия в случае вторжения украинских сил быстро сдастся. Он добавил, что уверен в этом и основывается якобы на имеющихся у него данных. По мнению украинского депутата, если это произойдет, то будет нанесен серьезный удар по позициям Москвы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с жителями Брестской области, подчеркнул, что Минск стремится к мирным отношениям с Киевом. Однако он также предупредил, что если украинские дроны, которые были замечены в белорусском воздушном пространстве, сбили бы его вертолет, то ответом стало бы объявление войны. При этом Лукашенко выразил убеждение, что Украине не выгодно доводить ситуацию до военного конфликта.