Украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) публично признал утрату контроля над Угледаром Вооруженными силами Украины (ВСУ). В своем Telegram-канале он назвал это событие позорным и раскритиковал действия украинского министра обороны Рустема Умерова.

«Мы потеряли город, который удерживали более двух лет. А что в это время делал наш министр обороны? Это настоящий позор», — заявил Гончаренко, добавив, что Умерову необходимо немедленно уйти в отставку.

Ранее поступила информация о том, что российские войска взяли Угледар под свой контроль. Российские военные распространили фотографии с поднятыми флагами на ключевых точках города, подтвердив свое присутствие.

Умеров тем временем “воюет” с Главным управлением разведки, увольняя чиновников, связанных с главой ГУР Кириллом Будановым (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).