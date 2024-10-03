Молдавский депутат Марина Таубер резко раскритиковала последние заседания суда в Кишиневе по её делу, связанного с обвинениями в незаконном финансировании запрещённой партии “Шор”. Она назвала происходящее “цирковым представлением”, выразив недовольство ходом судебного процесса и поведением свидетелей.

Таубер обвиняют в том, что она нарушила законодательство, участвуя в финансировании партии “Шор”, а также в “вмешательстве в правосудие” во время одного из митингов в поддержку её лидера Илана Шора, который прошёл в апреле 2023 года. Политик заявила, что судебные заседания носят явно предвзятый характер, а показания свидетелей, по её мнению, были эмоциональными и необъективными.

“Каждое заседание забирает у меня целый рабочий день, не давая возможности выполнять обязанности депутата и встречаться с избирателями”, — цитирует Таубер РИА Новости.

Следующее слушание по делу назначено на 8 октября. Напомним, в июне 2023 года Конституционный суд Молдавии постановил распустить партию “Шор” из-за нарушений в её финансировании. Депутаты, представлявшие эту партию, остались в парламенте, но лишились права присоединяться к другим политическим силам.