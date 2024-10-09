Россия готова ответить на удары по своей территории с использованием дальнобойного оружия, не ограничиваясь только ответными мерами против Украины, заявил депутат Госдумы Андрей Красов. В беседе с журналистами зампред комитета по обороне подчеркнул, что Москва не оставит без внимания поставки вооружения, которые позволяют Киеву проводить такие атаки.

Ответные меры будут направлены не только против Украины, но и против тех государств, которые участвуют в поставках вооружений и поддерживают такие удары. Он отметил, что последствия для этих стран будут серьезными, хотя конкретных деталей о возможных действиях не раскрыл.

“Отсидеться в тылу не получится. Те, кто подталкивают киевский режим вперед, также понесут ответственность,” — добавил политик.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что Москва примет решительные меры, если Запад разрешит украинским войскам наносить удары по российским объектам с помощью дальнобойных ракет. По его словам, в случае такого решения будут задействованы схемы ответных действий, которые обсуждались на уровне руководства страны.