Российские парламентарии активно работают над созданием нового закона, направленного на регулирование субкультуры квадробинг. Об этом сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов, который также известен как организатор проекта «Всероссийский День отца» и заслуженный артист России. Майданов отметил, что у подрастающего поколения страны есть множество других занятий, которые могли бы их увлечь.

По словам депутата, изначально квадробинг воспринимался как развлечение, но в последние годы дети стали относиться к нему слишком серьезно. Это переросло в целую жизненную философию для многих подростков, что, по мнению Майданова, может нести вред.

«Сейчас это уже не игра, это что-то более глубокое, и, на мой взгляд, это не приносит пользы», – заявил он.

Андрей Коченов, глава Всероссийского общественного движения «Отцы России», также высказался на эту тему. В разговоре с журналистами он выразил мнение, что подражание животным, которое является частью субкультуры квадробинга, переходит в ненормальные формы поведения. Он считает, что такое поведение выглядит странно и вызывает беспокойство.

«Когда мать или бабушка ведет своего ребенка на поводке, а тот прыгает, как кошка, это начинает напоминать диагноз», – считает Коченов.

Однако не все эксперты так категоричны в своих оценках. Психолог Анастасия Савина, главный редактор журнала «Семья и школа», допустила, что квадробинг может решить некоторые социальные проблемы среди детей, такие как нехватка живого общения. По ее мнению, дети увлекаются этой субкультурой из-за стремления к игре и самовыражению. Савина отметила, что квадробинг может способствовать развитию двигательных навыков у подростков и повышать их самооценку. Однако она подчеркнула, что важно следить за тем, чтобы увлечение не превратилось в зависимость и не вытесняло другие формы общения и развития.