Народный артист России и парламентарий Николай Бурляев выразил своё резко негативное мнение относительно создания ремейков классических российских фильмов. В беседе с ТАСС он отметил, что такие попытки переснять шедевры отечественного кинематографа с внесением новых элементов от современных авторов являются неприемлемыми.

Бурляев заявил, что переснимать работы таких мастеров, как Андрей Тарковский, Сергей Бондарчук, Василий Шукшин и Юрий Озеров, нельзя. Такие фильмы должны оставаться нетронутыми, а режиссёры должны сосредоточиться на создании новых картин, а не на переиначивании классики.

В то же время он отметил, что экранизации литературных произведений классической литературы другое дело, и они могут быть востребованы.

Ранее народная артистка России Раиса Рязанова также выступила против создания ремейка фильма “Москва слезам не верит”, назвав это неподобающим шагом. Напомним, что недавно стало известно о планах режиссёра Жоры Крыжовникова снять новую версию этого культового фильма, где в ролях примут участие Иван Янковский, Андрей Максимов и другие.