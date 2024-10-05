Важный населённый пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике (ДНР) перешел под контроль российских войск, что стало значимой вехой в рамках специальной военной операции. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник в интервью изданию «Лента.ру». Он подчеркнул, что потеря населённых пунктов оказывает серьёзное моральное воздействие на противника.

Колесник отметил, что потеря любого города или поселка деморализует противника, нанося ему моральное поражение. С точки зрения стратегии, каждый освобождённый населённый пункт имеет большое значение для наступающих сил России.

«Для армии, ведущей наступление, это всегда выгодно не только с военной точки зрения, но и в плане укрепления боевого духа», — добавил депутат.

Ранее стало известно, что подразделения Южной группировки войск России завершили освобождение Желанного Второго. Помимо этого, российские силы нанесли значительный урон частям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в таких районах, как Резниковка, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка. В ходе боевых действий были успешно отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ, включая подразделения мотопехоты и аэромобильные части.

Таким образом, события на линии фронта продолжают развиваться в пользу российских сил, что не только влияет на ход боевых действий, но и оказывает психологическое давление на противника.