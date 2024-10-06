Евгений Федоров, депутат Государственной думы, поделился своими мыслями о точности предсказаний Владимира Жириновского, подчеркивая, что успех политика в этом деле связан с его опытом и смелостью озвучивать прогнозы. По его мнению, это не столько пророчества, сколько результат глубоких знаний и анализа. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Федоров отметил, что предсказать будущее не так сложно, если обладать нужными знаниями и понимать происходящие процессы. “Когда ты владеешь наукой, прогнозы становятся более понятными и доступными”, — добавил депутат.

Ранее бывший коллега Жириновского, Василий Власов, объяснял, что точность предсказаний основателя ЛДПР была результатом его аналитических способностей и обширной эрудиции. Именно благодаря этим качествам многие прогнозы Жириновского сбылись, за что его в народе прозвали «Вовангой».

Владимир Жириновский предсказал множество значимых событий в истории страны: от воссоединения Крыма с Россией до начала специальной военной операции на Украине и даже частичной мобилизации. Одна из его самых известных фраз прозвучала в 2004 году, когда политик заявил, что будущим президентом США станет человек афроамериканского происхождения, что позже подтвердилось избранием Барака Обамы.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что Жириновский делал свои прогнозы не случайно, а на основе глубокого анализа и понимания ситуации, что отличало его от простых гаданий или случайных предположений.