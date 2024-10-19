Украина использует удары беспилотников по территории России для оказания давления на Москву, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, . В беседе с «Лентой.ру» он высказался по поводу недавней атаки дрона на Санкт-Петербург.

Чепа отметил, что поставки вооружений Украине со стороны Запада продолжаются, включая беспилотные аппараты. Несмотря на это, Россия усиливает свою систему противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, что помогает отражать атаки.

«Они пытаются шантажировать Россию такими действиями, надеясь на уступки, хотя понимают, что их позиции на фронте заметно ослабли», — заявил депутат.

Кроме того, Чепа подчеркнул, что такие террористические атаки нацелены на дестабилизацию ситуации в стране.

По данным «Фонтанки», утром 19 октября силы ПВО сбили беспилотник в Санкт-Петербурге. Местные жители сообщали о громких звуках в разных районах города, после чего в Приморском районе возникли перебои с электричеством и водоснабжением. Причиной отключений называют аварию на подстанции, которая оставила без света около 300 зданий.