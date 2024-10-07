Россия могут вынудить взять под контроль над Сумскую, Днепропетровскую и Черниговскую области для обеспечения безопасности своих приграничных регионов. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью с «Лентой.ру».

Чепа отметил, что в последние месяцы наблюдаются регулярные террористические атаки на гражданские объекты в российских приграничных областях. Руководство России неоднократно заявляло о необходимости принятия мер для создания буферной зоны, которая обеспечила бы безопасность на этих территориях. В связи с этим, по мнению депутата, России, возможно, придется освободить упомянутые области от присутствия украинских вооруженных сил для защиты собственных регионов.

«Эти регионы, такие как Днепропетровск, Сумская и Черниговская области, откуда исходят постоянные обстрелы по Курской, Белгородской и Брянской областям, а также по другим регионам нашей страны, требуют принятия радикальных мер», — добавил Чепа.

Депутат подчеркнул, что единственным эффективным решением для остановки этих угроз является установление контроля над данными территориями и создание демилитаризованной зоны, которая обеспечит долгосрочную безопасность российских границ.