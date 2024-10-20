Уголовное дело о жутком убийстве, произошедшем вскоре после свадьбы в селе Мелекес Тукаевского района Татарстана, было закрыто из-за гибели основного подозреваемого, сообщает «КП».

По информации издания, трагическая история началась с отношений 21-летней Алсу и 25-летнего Тимура, которые знали друг друга с самого детства. Их роман длился почти десять лет, и летом 2021 года пара решила узаконить свои отношения. Свадьбу назначили на январь 2022 года. Но спустя всего два дня после торжества произошли ужасные события.

Семьи молодоженов и их гости продолжали отмечать свадьбу в доме отца жениха. Ночью 23 января, когда все легли спать, дом потряс внезапный крик. На него первой прибежала двоюродная сестра Алсу и увидела шокирующую картину: девушка была мертва.

Тимур, пытаясь сбежать с места преступления, убил свидетельницу произошедшего. После этого он сел в автомобиль и уехал в Набережные Челны. По дороге он остановился и воспользовался услугами 46-летней массажистки, которая позже обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.

Правоохранители быстро нашли машину Тимура на трассе М7. Внутри автомобиля они обнаружили его мертвым. Похороны Алсу и Тимура прошли в один день, но тела доставили на кладбище в разных катафалках.

Трагедия оставила глубокий след в жизни их родных и друзей, став финалом десятилетней истории любви, которая закончилась трагедией.