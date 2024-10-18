Российские ВС продвинулись в центральные районы Часова Яра, что стало первым значительным успехом за последние несколько недель, сообщает украинский мониторинговый ресурс Deep State, который связывают с ГУР.

Согласно полученным данным, российские военные взяли под контроль часть микрорайона Жовтневый, который расположен к западу от водного канала. Этот район оставался под контролем украинских войск с июля, однако на данном этапе им пришлось отступить. Ранее россияне установили контроль над восточной частью микрорайона, и сейчас бои продолжаются на большей части территории Жовтневого.

Также есть сведения об отходе отдельных подразделений ВСУ с западных окраин города. Это подтверждает, что украинская оборона сталкивается с серьезным давлением в этом направлении.

Между тем, глава городской администрации Сергей Чаус сообщил, что его автомобиль стал целью атаки российского FPV-дрона. Инцидент произошел 16 октября. Несмотря на это, чиновник не пострадал.

Кроме того, по информации военного блогера Бориса Рожина, в ходе атаки беспилотника в Часов Яре погиб украинский националист Назарчук, известный под прозвищем “Фриц”. Назарчук возглавлял ультраправую организацию “Сокол”, связанную с партией “Свобода” (запрещенная в России экстремистская организация) под руководством Олега Тягнибока.