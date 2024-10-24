В последние годы врачи все чаще отмечают рост случаев заболеваний, вызванных нехваткой витамина C, среди которых особенно выделяется цинга — недуг, который давно считают пережитком прошлого. По мнению экспертов, возрождение так называемой «болезни моряков» связано с увеличивающейся стоимостью жизни и трудностями, которые испытывают люди в обеспечении сбалансированного питания. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале BMJ Case Reports.

Цинга возникает из-за острого дефицита витамина C, который необходим для поддержания здоровья кожи, сосудов и связок, а также для крепкого иммунитета. В прошлые века эта болезнь была распространена среди моряков, которые длительное время не имели доступа к свежим овощам и фруктам. Однако сегодня факторами риска также считаются неправильное питание, курение и диабет первого типа.

Один из описанных случаев — это история 50-летнего мужчины из Австралии, который был госпитализирован с загадочной сыпью и синяками на ногах. Анализы не выявили инфекций, но вскоре врачи установили, что его проблемы вызваны цингой. Финансовые трудности вынудили пациента перейти на дешевое питание, состоящее в основном из обработанных продуктов, практически лишенных витаминов. Назначенный курс витамина C быстро улучшил его состояние.

Эксперты связывают возрождение таких болезней, как цинга и рахит, с увеличением числа людей, которые недоедают из-за финансовых проблем. Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) предупреждает, что недоедание — это серьезная проблема, от которой страдают миллионы людей, особенно дети до пяти лет и пожилые люди старше 65. Только в 2022 году в Англии и Уэльсе было зарегистрировано более 800 тысяч случаев заболеваний, связанных с нехваткой питательных веществ, включая цингу и рахит.

Витамин C содержится в таких продуктах, как цитрусовые, картофель, клубника, перец и помидоры. Этот витамин играет ключевую роль в выработке коллагена — белка, необходимого для здоровья кожи, костей и сосудов.

Признаки дефицита витамина C могут быть достаточно серьезными. Пациенты с цингой испытывают сильную слабость, боли в суставах и ногах, опухшие и кровоточащие десны, а также частую потерю зубов. На коже появляются синяки, а на голенях — красные или синие пятна. Чтобы дойти до такого состояния, нужно месяцами полностью игнорировать употребление свежих овощей и фруктов.

О дефиците витамина C может также свидетельствовать общее ослабление организма и частые простуды, как отметил Андрей Кондрахин, кандидат медицинских наук и старший преподаватель кафедры фармакологии в РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Амина Платунова, кардиолог и терапевт, добавила, что симптомы нехватки витамина C могут быть достаточно серьезными, вплоть до потери зубов. Однако, по её мнению, лучше вместо покупки витаминов регулярно включать в рацион свежие овощи и фрукты, что станет более эффективным способом профилактики дефицита.