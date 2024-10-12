Недавнее исследование ученых Северо-Восточного университета показало, что в любой ванной комнате, традиционно считающейся наиболее чистым в доме местом, есть два предмета, буквально “кишащих вирусами”. В ходе своей научной работы специалисты обнаружили на душевых лейках и зубных щетках 614 различных вирусов, многие из которых ранее не были известны науке, сообщает Daily Mail.

По словам ведущего исследователя доктора Эрики Хартманн, количество обнаруженных микроорганизмов оказалось гораздо больше ожидаемого. Несмотря на то, что многие из нас регулярно используют чистящие средства, влага и тепло ванной комнаты создают идеальные условия для размножения бактерий и вирусов.

Особенно активно вирусы обитают внутри насадок для душа и на зубных щетках. Это стало продолжением проекта, известного как «Операция Поттимут», целью которого было исследование микробиомов ванных комнат. Исследователи собирали образцы по всей территории США, чтобы секвенировать ДНК микроорганизмов.

Одним из интересных открытий стало то, что каждый образец содержал уникальные вирусы, причем многие из них были обнаружены только в одном экземпляре. Из 614 вирусов 314 встречались лишь однажды.

Хотя само исследование может звучать тревожно, ученые успокаивают: большинство найденных вирусов не представляют угрозы для человека, так как они являются бактериофагами — вирусами, атакующими бактерии, а не людей.

Доктор Хартманн подчеркивает, что чрезмерное использование сильнодействующих чистящих средств может привести к развитию устойчивости бактерий, что усложнит их уничтожение в будущем. Вместо этого она советует использовать простые методы очистки, такие как промывка насадки для душа мыльной водой или уксусом.

Эксперты добавляют, что лучший способ поддерживать чистоту — это регулярная замена зубной щетки, а также более спокойное отношение к неизбежному присутствию микробов в нашей повседневной жизни.