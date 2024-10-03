В штате Новый Южный Уэльс в Австралии 30-летней преподавательнице из Сиднея предъявили обвинения в совращении учеников. О подробностях рассказало издание Daily Mail.

Первое обвинение было предъявлено преподавательнице Тайле Брейли в августе текущего года. Тогда ей вменяли совращение 17-летнего ученика. Она соблазнила его и занялась с ним сексом в машине.

Позже стало известно, что она таким же образом совратила и 16-летнего подростка.

При этом первому школьнику она присылала видео, на котором “осуществляла сексуальный акт” с подписью “Я возбуждена для тебя”. Также она просила никому не рассказывать об отношениях, чтобы информация не дошла до супруга.

Адвокаты учительницы 2 октября внесли ходатайство о переносе судебных слушаний до следующего месяца. Они заявили, что у Брейли выявили биполярное расстройство личности, которое может сопровождаться гиперсексуальностью. Пока женщину оставили на свободе, но выходить из дома ей разрешается только с семи часов утра и до девяти часов вечера. И только в сопровождении кого-то из родителей. Судебное заседание по просьбе адвокатов перенесли на 30 октября.