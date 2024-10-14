В Греции погиб путешественник из Великобритании, который хотел пофотографировать учения НАТО в горах. По данным таблоида Daily Mail, мужчина не удержал равновесие и рухнул вниз с высокой скалы, что и стало причиной его смерти.

67-летний турист пошел в горы вместе с другими фотографами из ФРГ и Великобритании. Они намеревались снять полеты истребителей Североатлантического альянса. Однако прогулка обернулась трагедией.

Тело британца нашли в ущелье неподалеку от города Калаврита. Его спутники попытались оказать первую помощь и реанимировать мужчину, но все усилия оказались напрасны. Скорее всего, мужчина скончался сразу же после падения, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Напомним, учения НАТО с применением сил ядерного сдерживания начались 14 октября.