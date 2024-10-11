Английская студентка получила неожиданный сюрприз в посылке с ботинками — ядовитого скорпиона. Об этом сообщает Daily Mail. Инцидент произошел, когда София Алонсо-Моссингер открывала коробку и заметила опасное “дополнение” к своему заказу, выглядывавшее из упаковки. Испуганная девушка сразу позвала на помощь соседей по общежитию.

На помощь поспешил Оливер Джеймс, студент, изучающий зоологию. Ему удалось с помощью кухонных щипцов поймать неожиданного гостя и аккуратно поместить его в пластиковый контейнер. Оливер признался, что испытывал напряжение, ведь скорпион мог быть опасен.

Пока студенты пытались решить, что делать дальше, они позаботились о членистоногом, дав ему немного воды через бумажное полотенце. В итоге было решено обратиться в Национальный центр по защите животных, чтобы специалисты разобрались с ситуацией.

Крис Ньюман, сотрудник центра, рассказал, что укус такого скорпиона может быть потенциально опасным, хотя чаще всего вызывает лишь дискомфорт.