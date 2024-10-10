Итальянская модель для взрослых Мадалина Иоана Филип оказалась в центре скандала после того, как сбежала в Швейцарию из-за огромных налоговых долгов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На протяжении нескольких лет Мадалина активно делилась подробностями своей роскошной жизни в социальных сетях, привлекая внимание тысяч поклонников по всему миру. Однако её популярность не осталась без внимания и правоохранительных органов. В результате проверки выяснилось, что в 2021 году она не задекларировала значительную часть своих доходов, в результате чего накопила налоговую задолженность в размере 1,5 миллиона евро, что эквивалентно 158 миллионам рублей.

Узнав о начале расследования, Филип немедленно покинула Италию, скрывшись в Швейцарии. Модель заявляет, что всегда платила налоги и считает, что преследование со стороны властей несправедливо.

«Я видела статьи, в которых меня обвиняют в уклонении от налогов. Моё право на частную жизнь нарушено, а презумпция невиновности игнорируется», — отметила Мадалина, выражая недовольство сложившейся ситуацией.

Скандал продолжает разворачиваться, а итальянские правоохранительные органы продолжают расследование её налоговых нарушений.