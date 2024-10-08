Заболевание короля Великобритании Карла III нарушило планы его младшего сына, принца Гарри, сообщает издание Daily Beast. Гарри, который последние годы активно давал откровенные интервью и выпустил мемуары с резкой критикой членов королевской семьи, включая Уильяма, Камиллу и Кейт Миддлтон, не ожидал столь серьезной болезни отца.

По данным источника, близкого к монаршей семье, Гарри считал, что в ближайшие 20 лет королем останется Карл III, и, несмотря на конфликты, их отношения со временем наладятся. Он полагал, что отец рано или поздно простит его.

Однако в начале этого года стало известно, что времени на примирение может и не быть. Болезнь Карла оказалась серьезной, и уже сейчас во дворце начали готовиться к передаче власти. Принц Уильям, старший сын короля, вероятно, займет престол после смерти отца, и в этой ситуации шансы на примирение с Гарри станут минимальными. Жизнь младшего принца после восхождения Уильяма на трон может кардинально измениться.

Как сообщается в Daily Beast, Уильям начал готовиться к возможным изменениям, когда узнал о болезни отца. В числе первых шагов он пригласил на работу нового частного секретаря, опытного дипломата, ранее служившего в Форин-офисе. Этот шаг направлен на расширение международной деятельности Уильяма, но реализация плана была временно приостановлена из-за проблем со здоровьем у Кейт Миддлтон.

Напомним, ранее сообщалось, что летом Карл III старался избегать встреч с родственниками, которые собрались в резиденции Балморал. Он предпочитал проводить время на природе, занимаясь садоводством и живописью, вдали от напряженных семейных отношений и королевских обязанностей.