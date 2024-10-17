Регулярное употребление клубники может значительно улучшить здоровье сердца и снизить уровень холестерина, к такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета. Их работа, результаты которой были опубликованы в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition, основывается на анализе многочисленных исследований, проведенных за последние 20 лет.

В ходе исследования было проанализировано 47 клинических испытаний и 13 наблюдательных исследований, которые подтверждают, что клубника богата полифенолами и клетчаткой. Эти вещества помогают уменьшить содержание «плохого» холестерина (ЛПНП) и триглицеридов в организме, а также снижают воспалительные процессы, которые могут привести к развитию сердечных заболеваний.

Высокий уровень холестерина способствует образованию атеросклеротических бляшек и сужению сосудов, что может привести к опасным последствиям, таким как ишемия и тромбоз. Ученые подчеркивают, что регулярное включение клубники в рацион помогает снизить эти риски и поддерживает нормальный кровоток.

Клубника полезна в любом виде — будь то свежие, замороженные или сублимированные ягоды. Специалисты рекомендуют ежедневно съедать от одной до четырех чашек клубники для поддержания кардиометаболического здоровья и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.