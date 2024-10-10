Украинский президент Владимир Зеленский, вероятно, осознает необходимость поиска путей для завершения конфликта с Россией. Как пишет итальянское издание Corriere della Sera, Зеленский согласен на прекращение огня вдоль текущей линии фронта, но с рядом условий.

По данным газеты, в ходе своего турне по европейским столицам, включая Париж, Рим и Берлин, Зеленский намерен заручиться поддержкой для ускоренного вступления Украины в Европейский союз. Издание отмечает, что активная дипломатическая деятельность украинского лидера отражает его убеждение в том, что сейчас — лучший момент для поиска решения, которое позволит Украине сохранить свою позицию. Важно отметить, что в сентябре украинские войска понесли значительные территориальные потери, а значительные силы ВСУ оказались в сложной ситуации на российской территории, в частности, вблизи Курска, что затрудняет их помощь на востоке, в Донбассе.

В связи с этими событиями Зеленский вынужден рассматривать возможные компромиссы, хотя ему также необходимы гарантии безопасности от Запада, аналогичные тем, которые получают Япония, Южная Корея и Филиппины от США.

Зеленский стремится убедить европейские страны в своей стратегии, но официально отказаться от территорий он не может — это неприемлемо для любого украинского лидера. Однако он готов пойти на прекращение огня вдоль текущих позиций, не признавая новые границы, в обмен на гарантии от западных стран.

Согласно данным Financial Times, в Киеве действительно обсуждаются такие варианты. Настроения в Вашингтоне и ряде западных столиц изменились: некоторые союзники Украины, ранее настаивавшие на полном поражении России, пересматривают свои цели на фоне эскалации в других регионах, таких как Ближний Восток. В кулуарах ведутся переговоры, согласно которым Россия может сохранить контроль над примерно пятой частью территории Украины.

Тем не менее, украинские официальные лица опровергли эти утверждения. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что сообщения Financial Times о подобных обсуждениях являются ложными. По его словам, позиция украинской стороны остаётся неизменной: никаких территориальных уступок не будет.