Тем, кто страдает проблемами с сердцем, стоит присмотреться к статическим упражнениям, не требующим резких и энергичных движений. О пользе таких занятий рассказали исследователи Университета Англии Раскин в беседе с изданием The Conversation.

Специалисты отметили, что привычные активные тренировки, такие как бег, силовые упражнения и аэробика, могут быть небезопасными для людей с заболеваниями сердца и сосудов. Подобные занятия часто провоцируют значительное повышение частоты пульса и скачки давления. Однако это не означает, что нужно полностью отказаться от физической активности. Поддерживать форму и улучшать здоровье можно и без интенсивных нагрузок.

Изометрические упражнения, как отмечают ученые, идеально подходят для укрепления тела в таких условиях. В отличие от динамических тренировок, где мышцы постоянно меняют длину, эти упражнения задействуют мышцы без движения суставов. Классическими примерами динамических упражнений являются приседания и сгибание рук, тогда как статические предполагают сохранение одной позиции.

К изометрическим упражнениям можно отнести такие популярные варианты, как планка, удерживание приседания с опорой на стену, различные стойки на руках или выпады, в которых важно оставаться в одной позе. Эти упражнения активируют специальные нейроны в головном и спинном мозге, стимулируя работу мышечных волокон. Чем сильнее активация нервных клеток, тем больше мышц включается в работу.

Кроме того, исследования показали, что во время сокращения мышцы происходит сдавливание сосудов, питающих её, а по окончании напряжения кровь возвращается с удвоенной силой. Это способствует улучшению кровообращения и доставке кислорода, что помогает снизить артериальное давление и предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Таким образом, статические упражнения предлагают безопасный и эффективный способ поддержания здоровья и силы для тех, кто вынужден избегать активных тренировок.