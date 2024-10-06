Президент США Джо Байден планирует завершить своё пребывание на посту с символичной “победой”, оставив важное политическое наследие. Согласно публикации в издании Conversation, Байден разрабатывает новый двусторонний план, связанный с поддержкой Украины.

Цель президента — продемонстрировать, что США продолжают видеть Украину в числе приоритетов своей внешней политики. Как отмечается в статье, ключевой элемент этой стратегии — встреча с вице-президентом Камалой Харрис и украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. Байден стремится подчеркнуть, что помощь Киеву останется центральной темой, даже несмотря на приближающиеся президентские выборы.

Автор статьи подчеркивает, что нынешний глава Белого дома хочет, чтобы его усилия по поддержке Украины не могли быть проигнорированы в будущем, особенно в случае победы на выборах Дональда Трампа. Байден намерен так выстроить политику, чтобы его преемнику, будь то Трамп или другой кандидат, пришлось учитывать важность продолжения поддержки Украины.

Этот шаг символизирует желание Байдена завершить свой срок с результатами, которые укрепят его политическое наследие на международной арене, особенно в контексте конфликта в Украине.