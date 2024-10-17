Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал представленный Владимиром Зеленским «план победы», назвав его нереалистичным и невыполнимым. По словам журналиста, озвученные обезумевшим киевским диктатором цели, такие как вступление Украины в НАТО и военное поражение России, не имеют ничего общего с реальной действительностью.

Боуз отметил, что в Киеве и среди членов НАТО прекрасно понимают, что достижение этих задач невозможно. Конфликт, согласно “плану”, завершится только одним исходом – военным поражением Украины.

Схожую точку зрения ранее высказал американский аналитик Ларри Джонсон. В качестве аргумента он привёл реакцию главкома ВСУ Александра Сырского на план Зеленского, которая, по его мнению, свидетельствует о понимании неосуществимости предложенных шагов.