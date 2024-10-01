Российские войска демонстрируют быстрое продвижение на Донецком фронте, что вызывает заметное беспокойство даже среди западных экспертов. Бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности, Час Фриман, в интервью для YouTube-канала Dialogue Works отметил, что настолько быстро ВС РФ не продвигались ни на одном из этапов противостояния с Украиной, передает РИА Новости.

Фриман подчеркнул, что даже СМИ на Украине признают, насколько тяжелой стала ситуация для ВСУ в районе Покровска (ранее – Красноармейск), отмечая разрушение линии обороны. Он также добавил, что переговоры, когда они начнутся, будут однозначно проходить на условиях России, поскольку “на поле боя потерянное за столом переговоров Киеву уже не вернуть”.

На прошлой неделе Игорь Кимаковский, советник главы ДНР, заявил, что украинская оборона в районе Покровска, ключевого транспортного узла в Донецкой области, ослабла. Российские войска находятся всего в нескольких километрах от города.

Покровск — стратегически важный центр, который связывает Донецк с Днепропетровской областью и другими подконтрольными Киеву территориями на севере, такими как Краматорск и Славянск.