Новые данные подтверждают природное происхождение вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, и связывают его с рынком морепродуктов в Ухане. Согласно результатам исследования международной группы ученых, генетический анализ образцов вируса, собранных в начале 2020 года, показал тесную связь с дикими животными, такими как енотовидные собаки и циветты.

Исследователи также отметили, что примерно треть ранних случаев заболевания была непосредственно связана с рынком, а многие другие зараженные проживали неподалеку. Эти факты указывают на высокую вероятность передачи вируса от животных к людям через активное взаимодействие на рынке. Это открытие значительно ослабляет теории о лабораторном происхождении вируса.

Эксперты подчеркивают важность изучения путей передачи и происхождения вирусов для предотвращения будущих пандемий. Результаты исследования помогают понять, как произошел всплеск заражений, и обращают внимание на необходимость соблюдения строгих санитарных норм для защиты населения и сохранения биоразнообразия.