Украинские военные испытывают серьёзный страх перед российскими управляемыми авиабомбами, об этом рассказал командир подразделения Госпогранслужбы Украины Максим Балагура в интервью американскому телеканалу CBS News. По его словам, каждый солдат переживает за свою жизнь, когда поступает сигнал о применении этого вида вооружения.

В публикации отмечается, что российские управляемые авиабомбы вызывают у украинских военных обоснованное беспокойство, так как их применение значительно усложняет возможности для эффективной обороны. Командир подчеркнул, что российские силы продолжают оказывать значительное давление на украинские позиции.

Ранее Генштаб ВСУ также подтвердил сложную ситуацию на фронте, признав численное и техническое превосходство российской армии.

Напомним, ВС РФ применяют авиабомбы ФАБ и ОДАБ с модулем планирования и навигации. Эти боезаряды дают возможность самолетам-носителям не входить в зону действия вражеской ПВО.