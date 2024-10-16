США готовят очередной план по урегулированию конфликта на Украине, который не предполагает полной победы Киева и основывается на территориальных компромиссах. Об этом сообщил бывший посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый в интервью украинскому изданию «Страна».

План Соединенных Штатов включает несколько ключевых пунктов. Основной их задачей является недопущение прямого военного столкновения с Россией. Одновременно с этим США попытаютс предотвратить и полную победу Москвы. Важно, чтобы Украина сохранила суверенитет и независимость, хотя возможны потери части территорий.

«Этот план не предусматривает победу Украины», — заявил бывший дипломат, подчеркнув, что в нём заложены территориальные уступки.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель выразил сомнение в том, что Россию можно заставить заключить перемирие с помощью военных действий.