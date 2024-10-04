Мэттью Келли, бывший ведущий популярного британского шоу Stars In Their Eyes признался, что потратил все заработанные во время вершины его карьеры деньги, а также чрезмерно увлекся алкоголем. Об этом сообщает издание Daily Star.

74-летний Келли рассказал, что отсутствие сбережений вынуждает его продолжать работу на телевидении, несмотря на нежелание. Он признал, что, возможно, стоило отложить деньги на будущее, но не уточнил, на что именно были потрачены его средства.

“Были деньги, но их уже нет”, — пошутил телеведущий, оценивая ситуацию.

Помимо финансовых трудностей, Келли также поделился историей о том, как в прошлом злоупотреблял алкоголем. Он рассказал, что пил в больших количествах и решил прекратить, когда осознал, что не может остановиться на протяжении трёх месяцев. Сегодня телеведущий ежедневно замечает положительные изменения, связанные с отказом от этой вредной привычки.