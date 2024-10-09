Британский эксперт Ричард Саква в беседе с изданием «Лента.ру» выразил мнение, что страны НАТО могут напрямую вмешаться в украинский конфликт, если российские войска продолжат успешное продвижение на фронте.

По его словам, если российская армия сумеет значительно оттеснить силы Украины и добиться ощутимого превосходства на поле боя, то участие западных государств в противостоянии может стать более явным и активным.

Саква также подчеркнул, что Североатлантический альянс уже в значительной мере вовлечен в происходящее, оказывая Киеву поддержку. Однако, по мнению эксперта, пока неясно, какую конкретную стратегию преследует НАТО, пытаясь предотвратить возможное поражение украинской стороны.