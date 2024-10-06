На чемпионате мира по футзалу 2024 года, завершившемся 6 октября в Ташкенте на стадионе «Хумо», сборная Бразилии одержала победу, завоевав чемпионский титул в шестой раз. В финальном поединке бразильцы одолели команду Аргентины со счётом 2:1.

Исход игры решился уже в первом тайме, когда нападающие бразильской сборной, Феррао и Рафа, забили по одному голу — на 6-й и 13-й минутах соответственно. Несмотря на попытки аргентинцев отыграться, их усилия увенчались лишь голом Матиаса Розы на 39-й минуте.

Финальный счёт остался 2:1 в пользу бразильцев, что позволило им вновь подтвердить свой статус фаворитов в мире футзала. Эта победа принесла сборной Бразилии уже шестое чемпионство, включая победы в 1989, 1992, 1996, 2008, 2012 годах. Команда Аргентины, как и на предыдущем чемпионате мира, довольствовалась серебряными медалями.

Триумф Бразилии ещё раз доказал их лидерство в этом виде спорта, а Аргентина продемонстрировала, что остаётся одним из сильнейших соперников на мировой арене.

“Бронзу” чемпионата мира взяла сборная Украины. В полуфинале она в напряженном поединке проиграла будущим победителям, но в матче за третье место разгромила Францию со счетом 7:1.