Жители села Коровино в Михайловском районе Рязанской области сообщили о серии взрывов, произошедших в ночь на 22 октября. По их словам, громкий звук первого взрыва был слышен около двух часов ночи, а спустя примерно тридцать минут произошел второй. Как предполагается, причиной инцидента могла стать атака беспилотного летательного аппарата на заброшенный спиртзавод. Об этом сообщает издание YA62.ru.

Очевидцы также утверждают, что сразу после взрывов в районе происшествия была отключена связь. Возможно, это было сделано для предотвращения потенциальных угроз при работе сапёров на месте событий.

Однако на момент публикации официальных подтверждений об атаке от властей не поступало. В пресс-службе правительства Рязанской области заявили, что информация о случившемся у них отсутствует. К тому же, по словам представителей власти, упомянутый завод уже несколько лет не действует.

Подробности этого инцидента остаются невыясненными, и ситуация продолжает развиваться. Власти обещают предоставить больше данных, как только появится точная информация.