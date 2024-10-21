Российские силы из “восточной” группировки установили контроль над сетью подземных укреплений, которые ранее удерживались украинскими военными. Об этом сообщили в Telegram-канале «Узел связи».

В отчете уточняется, что операции внутри этих подземных сооружений проводятся без использования тяжелой техники, чтобы избежать привлечения внимания противника. Это вынуждает войска вести ближний бой, что значительно усложняет задачу. При этом никаких дополнительных данных о местоположении объекта или подробностях захвата пока не приводится.

По данным Министерства обороны России, активное наступление на ключевых направлениях продолжается, несмотря на провокации со стороны украинских войск, в том числе в Курской области.

Кроме того, немецкий военный аналитик Юлиан Репке сообщил о значительном прорыве российских войск в районе Часова Яра. По его словам, после форсирования реки Северский Донецк российским подразделениям удалось закрепить свои позиции, а также установить флаг на промышленном объекте к югу от города, что открывает возможность для дальнейшего наступления на этом участке.