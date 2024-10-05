Украинские силы активизировали использование беспилотников с термическими смесями в районе Днепра, что стало серьезным вызовом для российских войск. Об этом рассказали десантники группировки войск «Днепр» в интервью с РИА Новости. По их словам, дроны, оснащенные воспламеняющимися веществами, становятся причиной лесных пожаров и используются для поражения техники и личного состава.

Особенность таких дронов в том, что они распыляют термическую жидкость, которую практически невозможно потушить привычными способами.

«Горение происходит при очень высокой температуре, и бороться с ним невозможно ни с помощью воды, ни с землей», — поделился один из участников боевых действий.

Ранее на херсонском направлении российские военные успешно использовали новые дроны-камикадзе, которые смогли обойти системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины. Благодаря этому удалось ликвидировать несколько опорных пунктов противника на правом берегу Днепра.