Российские военные из штурмовых подразделений «Восток» заявили, что среди бойцов Вооружённых сил Украины наиболее сильное сопротивление оказывают иностранные наёмники. Это заявление со ссылкой на Министерство обороны России приводит РИА Новости.

По словам участников операции, украинские солдаты, особенно в районе Угледара, часто предпочитают сдаться или отступить, когда российские войска приближаются. Один из бойцов с позывным Шип рассказал, что многие украинские военнослужащие не стреляют, а просто поднимают руки, демонстрируя своё нежелание продолжать бой.

Также заместитель командира с позывным Тополь сообщил, что украинские солдаты иногда стреляют в своих сослуживцев, которые сдаются в плен. Один из пленных даже признался, что не умеет пользоваться оружием и не принимал участие в стрельбе.

Эти данные показывают, что основные трудности на линии фронта российские штурмовые отряды сталкиваются с иностранными бойцами, в то время как многие украинские солдаты избегают активного сопротивления.