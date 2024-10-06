Российские мотострелковые подразделения продолжают активно поддерживать штурмовые группы в зоне специальной военной операции. Экипажи БМП-3 из группировки войск «Запад» успешно уничтожили вражеские укрепления, включая блиндажи, пулеметные точки и живую силу Вооруженных сил Украины. Министерство обороны РФ опубликовало кадры, демонстрирующие точность и эффективность их работы.

Стрельба велась с закрытых огневых позиций из 100-миллиметровых пушек. Под ударами оказались пехотные подразделения противника, а также техника, используемая для доставки подкреплений, боеприпасов и проведения ротаций. Управление огнем велось при поддержке дронов, которые корректировали и оперативно сообщали об уничтожении целей, помогая экипажам перенаправлять огонь на наиболее важные объекты.

Один из военнослужащих, с позывным «Дантист», рассказал о слаженной работе экипажей БМП-3. По его словам, стрельба по позициям противника велась для обеспечения продвижения штурмовых отрядов, которые двигались через лесополосы. БМП-3 эффективно ликвидировали блиндажи и пулеметные точки противника, способствуя успешному выполнению боевых задач.

После завершения миссии экипажи бронетехники покинули позиции и направились в безопасный район для подготовки к новым операциям. Министерство обороны подчеркивает, что российские бойцы своевременно получают все необходимое для выполнения своих задач: от снаряжения и запчастей до боеприпасов и топлива.