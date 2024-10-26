Россияне всё чаще выбирают нетрадиционный отдых на природе — болота становятся новым модным направлением для туристов, стремящихся к единению с дикой средой. Этот необычный вид досуга, известный как болотинг, позволяет участникам уединиться в болотистой местности, насладиться видами и даже испытать на себе особенности этой уникальной экосистемы.

В болотинге главное — полное погружение в атмосферу: туристы не просто прогуливаются по топям, но прыгают на пружинящей поверхности, погружаются в трясину и собирают морошку. Экскурсоводы быстро подхватили тренд, организуя туры с разными активностями. Помимо самих прогулок по болотам, обычно в программу включены баня у озера и традиционный деревенский ужин, рассказал портал Life.ru.

Наибольшую популярность болотинг завоевал в белорусской Ельне, где посетители могут ощутить всю прелесть дикой природы. За день такого отдыха туристы отдают от пяти до семи тысяч рублей. В России же болотные туры предлагают в Ленинградской, Московской и Новосибирской областях, а также в Карелии.